"Pass giornalieri Ztl introvabili in centro storico"

Ieri pomeriggio verso ora di pranzo, una coppia di turisti di Castelvetrano mi ha fermato per chiedermi dove potessero trovare un pass ztl giornaliro. Avendo già attraversato il varco della ZTL volevano giustamente comprare un pass per non prendere la multa, ma dopo aver provato a comprarne uno senza successo in 2 tabacchi zona Corso Vittorio Emanuele, mi hanno chiesto aiuto. Li ho accompagnati in altri 2 tabacchi ma nuovamente senza successo perchè alcuni di questi ci hanno avvertito che l'AMAT da settimane non distribuisce i pass. Praticamente non restava che aiutare i turisti a pagarlo tramite app, ma anche li i problemi non sono mancati perchè l'unico modo per pagare era la carta di credito, e loro non ne erano provvisti. E' assurdo e inconcepibile che i pass non si riescano a trovare e che dei turisti sprechino il loro tempo in un caccia al tesoro inutile, invece di godersi le bellezze della nostra città. L'AMAT invece di pensare a campagne pubblicitari disastrose pensi a dare un servizio decisamenete migliore.