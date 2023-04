Pasquetta, la Favorita e "le assurde ordinanze"

Gallery





Per Pasquetta è stato vietato all'interno del Parco della Favorita posteggiare anche nelle aree previste, come il cossidetto piazzale dei Matrimoni, anche se dovevi semplicemente farti una passeggiata con i tuoi figli. Quindi niente fuochi per i barbecue.

L'area era presenziato da operai Rap che la tenevano pulita senza che comunque nessuno l'avrebbe frequentata. Paradossalmente la zona che invece era frequentata da tanti - quella vicina allo stadio delle Palme - con parcheggi in viale del Fante, risultava sudicia con cestini stracolmi e nessun operatore Rap.