Beach volley a Mondello: "In spiaggia 4 campi da gioco e tanta... passione"

Qualche giorno fa sono andato nel pomeriggio a Mondello per fare due passi lungo la passeggiata, a ridosso della spiaggia, e respirare aria di mare.

Ho visto molte reti di pallavolo e relativi campi da gioco montati in spiaggia, per l’esattezza 4, una dietro l’altro e molti giocatori: sembrava un torneo. Osservando meglio ho notato che i giocatori erano di tutte le età ed alcuni erano turisti, così come le squadre miste, formate da 2 a 4 giocatori.

Curiosando e chiedendo sono venuto a sapere che non c'era nessun torneo, ma semplicemente gente che giocava solo per il piacere di farlo. Tutti giocavano in modo appassionato, divertendosi e passando molte ore insieme: c’erano alcuni che giocano anche da 4-5 ore di fila.

I più accaniti avevano passato la sessantina e giocavano impavidi con vistose fasciature al braccio o alle gambe. ma la cosa che mi ha sorpreso è stata quella di vedere una coppia di turisti che si è proposta come squadra, vedendo la mancanza di giocatori, e che hanno giocato la loro indimenticabile partita nella spiaggia di Mondelllo al calar del sole. Lei ha detto a lui togliendosi i calzini: "E’ da anni che non gioco, ma quest’occasione non possiamo perderla, andiamo!".