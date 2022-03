Don Lorenzo Tipoli inizia il suo perocorso, messa alla parrocchia Maria Santissima del perpetuo soccorso

Domenica 20 marzo alle ore 18, presso la Parrocchia Maria santissima del perpetuo soccorso, sua eccellenza monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, presiederà la santa messa per la confraternita Misericordia di Palermo, impegnata in ambito sanitario e Protezione Civile, per dare l'inzio al mandato di correttore spirituale a don Lorenzo Tipoli Parroco della stessa parrocchia dove verrà officiata la santa messa. La Misericordia Palermo con il personale sanitario e i volontari di protezione civile insieme alle loro famiglie parteciperanno in divisa.