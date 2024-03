Parrocchia San Basilio Magno: la chiesa voluta da un intera comunità

Gallery















Parrocchia San Basilio Magno in via Paruta: la chiesa voluta da un intera comunità. Costruita nel 2006 dalla comunità locale e fortemente voluta dagli stessi, in un territorio che una volta era aperta campagna, addesso punto di ritrovo di fedeli e di una base scout. Inizialmente sorta in un garage e poi in un prefabbricato di legno, fino a giungere all'aspetto odierno degli anni 2000. Attraverso la natura e l'uomo, il senso di appartenenza di un luogo attraverso la fede in Dio. Foto di Giovanni Platania