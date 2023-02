Parco Uditore spesso chiuso, la protesta: "Trovarlo aperto è diventato una lotteria"

Sono un sostenitore e assiduo frequentatore del parco Uditore, un bel posto, unico nel raggio di chilometri per sportivi, genitori con bambini, per anziani, per i cani, ecc.Io più che altro ci vado a correre durante la settimana. La mia non vuole essere una critica ai ragazzi che lavorano al parco, ma una critica, spero costruttiva, a chi lo gestisce o al Comune. Purtroppo spesso lo trovo chiuso, passi il lunedì chiuso, passi quando c'è maltempo, passi che chiude troppo presto il pomeriggio soprattutto d'inverno, ma ora causa lavori al collettore l'ho trovato chiuso di martedì la settimana scorsa e anche oggi, e ho letto che sarà chiuso per 3 giorni. Insomma è sempre chiuso, così non va. Purtroppo è l'unica struttura nei dintorni e se non si vuole prendere la macchina nel raggio di chilometri non c'è altro. Troppe chiusure, trovarlo aperto sta diventando una lotteria.