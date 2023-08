Gallery







E' inaccettabile che un parco per bambini sia lasciato al suo abbandono e i bambini non possono giocare. Siamo in via Pitrè alta di fronte all'aereoporto militare.Erba non tagliata, scivolo rotto ed è impossibile giocare perché non possono scivolare. Ci sono bottiglie di birra rotte con rischio di tagliarsi. Ora chiedo: di chi è il compito di vigilare per rendere agibile questo spazio per i nostri figli?