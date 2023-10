"Il campo nomadi nel Parco della Favorita, il Comune forse se n'è dimenticato..."

Gallery











Voluto nel 1990 dall’amministrazione comunale, il campo nomadi nel Parco della Favorita - all’interno della Riserva Naturale Orientata Regionale “Monte Pellegrino” – fu sgombrato nel 2019, per ordine della magistratura che dichiarò abusiva la struttura, disponendone la demolizione. Così, nonostante fosse palesemente abusivo, il campo fu operativo per quasi trent’anni, risultando vane le reiterate proteste della cittadinanza che per decenni protestò per le condizioni di vita disumane al suo interno e per il suo impatto negativo all’interno del Parco, nei vicini impianti sportivi comunali e nei condomini della zona.

Costituito da baracche fatiscenti auto costruite dai nomadi in realtà stanziali che in alcuni periodi arrivarono a 800 unità, il campo nomadi, esteso per più di 5 ettari, fu realizzato in un’area dove erano presenti quattro campi di calcio ed un campo da baseball, che di conseguenza furono rasi al suolo. Trascorsi quattro anni dallo sgombero restano evidenti gli sfregi perpetrati negli anni in quello spazio e nulla si è fatto per reintegrarlo con le circostanti aree verdi e renderlo fruibile dalla cittadinanza. Sono ancora presenti serbatoi metallici - oramai rifiuti da rimuovere - materiali di demolizione edile, manufatti in eternit e addirittura porzioni piastrellate, resti delle baracche demolite. Ancora visibili i cordoli in calcestruzzo degli impianti sportivi e il manto asfaltato, con tanto di pali di illuminazione fuori uso, di un antico parcheggio auto non più fruibile, ubicato all’altezza di villa Castelnuovo.

Dopo lo sgombero del campo nomadi sembra che l’amministrazione si sia dimenticata di questo bene che va bonificato, piantumato e restituito alla fruizione della cittadinanza in estensione alla confinante villa Florio realizzando magari anche orti sociali comunali che, al contrario di tanti altri Comuni, a Palermo sembra siano di esclusiva pertinenza dei privati.