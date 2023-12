Parcheggio di via del Vespro: "Da circa un anno c'è questo scempio maleodorante"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si può ben vedere da questo video in via del Vespro 141 da circa un c'è questo scempio maleodorante. Ci troviamo per l'esattezza accanto ad un padiglione dell'ospedale Policlinico, dove i cittadini si dovrebbero curare. A questo disagio si aggiunge anche il problema del parcheggio per utenti e dipendenti. E così mentre i nostri amministratori discutono noi affoghiamo.