"Piazzale Giotto, parcheggio usato come discarica"

Buongiorno. Sono un residente di via Giotto. Mi domando, e domanderei al Sindaco di Palermo, com'è possibile vedere a qualsiasi ora, mattina-pomeriggio-sera-notte questo spettacolo, oltre all'odore nauseabondo, specialmente con questo caldo, che arriva dal parcheggio. Domanderei ancora, sempre al Sindaco, com'è possibile che un parcheggio, in piena città, venga utilizzato come discarica. Basta...è solo un ricettacolo di spazzatura, sporcizia, cattivo odore, schiamazzi notturni..e mi limito a questo. Sindaco, che continua ad elogiarsi da solo, ogni tanto esca dal palazzo istituzionale e si faccia davvero un giro per le strade di questa nostra città abbandonata a se stessa, come si può anche notare da tutte le segnalazioni inoltrate da cittadini stanchi.