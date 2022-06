Parcheggio di via Nina Siciliana: "Soliti schiamazzi notturni"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siamo nel parcheggio di via Nina Siciliana: fra la clinica Maria Eleonora, Villa Serena e altri condomini prospicienti. Nonostante ripetute segnalazioni, continua ad essere terra di nessuno. Arrivando all'esasperazione, senza provvedimenti seri, come vigilanza, o chiusura notturna tramite cancelli, presto si potrebbero verificare scene da "giustiziere della notte". Si potrebbe cedere in gestione privata come in piazzale Ungheria, acquisterebbe sicuramente più decoro, non soltanto il parcheggio, ma l'intera zona.