Così si parcheggia (sul marciapiede) in corso Calatafimi

Sistematicamente all'angolo di corso Calatafimi e via Maddalena, gli automobilisti posteggiano le loro auto sul marciapiedi come se fosse una piazza o uno slargo in cui è consentito farlo. Questo succede continuamente ogni giorno della settimana e a qualsiasi ora con il disagio dei pedoni che sono costretti a camminare sulla strada e i veicoli, spesso anche mezzi pesanti, che sono costretti ad aspettare i comodi di queste educate persone prima di poter continuare il loro percorso con il caos che ne consegue in tutte le direzioni di marcia. Forse sarebbe opportuno che di tanto in tanto una pattuglia di polizia municipale facesse un bel po' di verbali così da educarli al senso civico.