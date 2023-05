Via Briuccia, parcheggio libero sul marciapiede

Ci troviamo in via Briuccia, dove l'inciviltà regna sovrana. Automobili e scooter parcheggiati sul marciapiede, impedendo chi attraversa dal lato opposto di salire. Automobili di dipendenti di un ufficio regionale che si sono appropeiati dello spazio pedonale, transennandolo con una catena in modo da poter salire sul marciapiede e lasciare l'auto. In tutto questo i vigili passano e nemmeno si fermano per far rispettare le regole. Complimenti all'inciviltà!