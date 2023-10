Aspra, quei parcheggi incivili in piazza Verdone: "E nessuno interviene..."

Gallery

















Con due pec, una al comando e una all'ufficio protocollo del Comune di Bagheria, è stato richiesto l'intervento della polizia municipale per educare i cittadini di Aspra che parcheggiano le auto in piazza Verdone, nel modo assolutamente non conforme rispetto a quanto previsto dal codice della strada, tutto ciò non allo scopo di far elevare le contravvenzioni a chi ha comunque delle responsabilità, ma solo al fine di potere fruire della propria proprietà senza limitazioni decise da chi abbandona l'auto con leggera comodità.

Si segnala che un parcheggio come dimostrato dalle foto, potrebbe pregiudicare anche l'intervento di un'ambulanza. Alle due pec non è seguita alcuna risposta sul territorio, lo stato di totale abbandono delle autorità è incomprensibile.