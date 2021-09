Via Castello, parcheggiatori abusivi dietro la prefettura e il comando della Finanza

Siamo in via Castello, in una piazzetta nei pressi del conservatorio. Lì, a pochissimi passi dalla prefettura e dal comando regionale della guardia di inanza, è presente un micro Stato come San Marino ma che ha una piccolissima parvenza di mafia, perché i governanti sono parcheggiatori-abusivi che controllano il territorio e, addirittura, si danno "il cambio del turno" con tanto di regolamenti interni. Non passa nulla da lì senza il loro sguardo né si parcheggia senza essere segnalati. Addirittura sembrano avere persino un deposito monetario, senza dubbio dichiarato all'Agenzia delle entrate.

Nella mia vita avrò segnalato quel luogo almeno (solamente!) 15 volte ma lo avrei voluto fare, ahimè, altre 1.500 volte. Proprio ieri, io e la mia ragazza, siamo stati avvicinati e minacciati da due individui (uno dei quali uno minorenne) per ottenere l'obolo. Minaccia sul mio mezzo, sulla mia incolumità e, giustamente insulti senza fine. Ovviamente ho denunciato il tutto ma con scarsi risultati. Meno di un'ora dopo la "cittadella" era nuovamente assediata e, non solo, venivo osservato da occhi sinistri come fossi io, lì, la minaccia, l'elemento di disturbo.

Se volete sapere come si è conclusa la serata (auto ritrovata e stranamente intatta) vi dico subito che sono stato nuovamente avvicinato da un individuo (lo trovate lì dalle 11 alle 18 perché mi ha detto più volte gli orari) che si è dolcemente "scusato per la maleducazione di quei suoi due colleghi. Siamo nelle immediate prossimità del centro città, prossimi ad uno dei massimi luoghi di potere statale circondato da miliardi di telecamere ma cieche su tutto.

Un mio enorme desiderio sarebbe parcheggiare l'automobile senza essere infastidito, minacciato o "talìatu male". Cosa possiamo fare? Intanto sarebbe bello percepire lì una parvenza di mondo civile/Europa/Italia/Sicilia perBene tramite le istituzioni, dall'altro prego anche i miei concittadini di tenere per sè quella monetina da 2-1-0,50 euro. Comprateci dell'acqua, metteteli da parte, compratevi una coppetta gelato ma vi prego non foraggiate questi criminali che appestano la città. Piuttosto, denunciate, segnalate e forse, dico forse, qualcosa/qualcuno si muoverà.