Da tre giorni, il Comune ha reso la vita impossibile ai residenti di via Isaac Rabin: sul lato sinistro della strada, salendo da via ammiraglio Rizzo verso le falde di montepellegrino, è stato installato il cartello di zona rimozione h 24 per fare incolonnare tutte le auto che devono fare i tamponi alla Fiera del Mediterraneo e prendendo la multa a tutti gli abitanti della zona.

E noi residenti dove dobbiamo parcheggiare?