Quando il sabato c'è il mercatino a piazzale Giotto: ecco i parcheggi selvaggi

In occasione del mercatino rionale del sabato, la via Galileo Galilei è invasa di auto parcheggiate dovunque impedendo il passaggio dei pedoni, (ci si ritrova a dover camminare sulla carreggiata), la pista ciclabile e ed il cancello di accesso delle auto ai residenti. In particolare, da qualche settimana, la stessa auto viene parcheggiata (come posto fisso), ad ostruzione completa del marciapiede davanti l'assessorato.