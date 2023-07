Parcheggi selvaggi a Vergine Maria: "Perché nessuno interviene?"

Da diversi anni ormai ogni estate il quartiere Vergine Maria viene letteralmente invaso dalla gente che va al mare. Tralasciando al momento il problema spazzatura, quello ben più serio è il parcheggio selvaggio. Un'intera zona impraticabile. Ogni spazio viene chiuso dalle auto non lasciando possibilità di passaggio o manovra e per lo più la porzione di corsia dedicata al capolinea degli autobus, viene totalmente invasa dalle auto non permettendo ai mezzi Amat la normale sosta prevista creando non pochi disservizi.

Rischiosissimi i parcheggi in curva, dove per ovvi motivi settimanalmente si sfiora la tragedia durante le manovre. Insomma un quartiere invivibile per i residenti e inavvicinabile per i passanti. Purtroppo le nostre richieste di aiuto non hanno avuto buon esito. Abbiamo interpellato consiglieri di quartiere, segreterie politiche. Ogni anno chiamiamo la polizia municipale ma puntualmente nessun intervento. Parliamo con le forze dell'ordine e sembrano impotenti. Vorremmo un aiuto dalle istituzioni che, ormai da tempo, crediamo conoscano la situazione ma chissà per quale motivo non ci danno segnali. Dalle foto è tutto molto chiaro. Abbiamo bisogno di aiuto.