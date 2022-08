Aeroporto, parcheggi per disabili sempre occupati: "Qualcuno usa i pass di amici e parenti?"

Voglio segnalare un abuso che viene perpetrato all'aeroporto di Punta Raisi. Da tempo è stata allestita un'area parcheggio per disabili ma non c'è mai posto ed io con mia moglie, che siamo​ disabili ogni, ogni volta che partiamo per un controllo medico dobbiamo prendere un taxi​ per mancanza di posteggio.​ Qualcuno dice che ci sono dipendenti che abuserebbero di pass prestati da amici e parenti. I vigili urbani non​ controllano a chi appartiene il pass e così chi ha difficoltà a deambulare, non per scelta personale, si viene a trovare in grave disagio. Spero che le autorità prendano provvedimenti.