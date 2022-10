Parcheggi sulle corsia pedonale in via Puglia: "Chiamo i vigili ma nessuno interviene"

Con grandissimo dispiacere segnalo che da stamattina chiamo la polizia municipale per rimuovere delle auto che ostruiscono il passaggio ai pedoni ma non risponde nessuno. Caro sindaco di Palermo, vediamo come trovare una soluzione a questi disservizi visto che paghiamo le tasse. Questo è il risultato: una via senza pali di illuminazione, senza cordolo pedonale, senza un aiuto della polizia punicipale, senza pulizie da parte della Rap. Ci troviamo in via Puglia, traversa di viale Campania, e noi tutti residenti siamo pronti a fare una raccolta firme per far sì che si chieda illuminazione della strada, il cordolo pedonale a protezione dei pedoni, la pulizia settimanale o mensile della strada.