Via La Loggia, il paradosso della differenziata

Siamo in via La Loggia, zona corso Calatafimi. Incredibile dover continuare a registrare queste immagini di campane della differenziata vuote e sacchetti con la plastica lasciati per terra. Oltre alla poca civiltà purtroppo di chi li deposita a terra a causa delle campane piene, il problema è anche la non raccolta, da parte di chi fa il ritiro, dei sacchetti lasciati a terra. A monte probabilmente la frequenza di ritiro non sufficiente a evitare il ripetersi di queste scene. A quando il porta a porta in tutta la città?