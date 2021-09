Papera abbandonata a Villa Niscemi: "E' lì da 3 settimane, qualcuno l'aiuti"

Gallery





C'è una papera abbandonata nella fontana di piazza Niscemi e nessuno fa niente. Da circa tre settimane ho fatto presente ai vigili ed agli operatori che presidiano Villa Niscemi la presenza di una papera sicuramente abbandonata, sola e fuori dal suo contesto, sopra una roccia del laghetto della piazza vicino alla pizzeria. Ha difficoltà anche a cibarsi perché ha paura a scendere in acqua. Probabilmente può far parte delle papere che si trovano all'interno di Villa Niscemi. Mi hanno riferito più di una volta, vigili e operatori, che non c'è nessuno che si può occupare del caso e facendomi tornare più di una volta per parlare con fantomatiche persone che ne sapessero di più. Ad oggi i vigili mi riferiscono che la centrale non si occupa della cosa ed il recupero eventuale da parte mia (anche recuperando volutamente io stessa entrando nel laghetto) la farebbe diventare mia, trovandogli io la sistemazione sotto la mia responsabilità! Questo è l'amore per gli animali, la natura ecc? Assurdo, di questo passo la papera morirà. A chi devo rivolgermi?