La magia di Capaci

Gallery

















Andare a Capaci è come fare un salto nel tempo. Un ritmo lento, la gente ancora chiacchiera in paese, fra i tavolini di un bar e le panchine in piazza, i social sembrano lontani. I bambini giocano a palla, con i gli ufficiali del luogo ci si dà del tu. Tutti sembrano conoscersi e nessuno dare fastidio al proprio vicino. Una persona come uscita dal nulla a pascolare due pecore a due passi dal mare. E' proprio magica Capaci! Con l'acqua che sgorga dalla sua Fontana Grande, disseta anche i forestieri.

Giovanni Platania