Panettoni per i senza tetto: "Anche noi impresari funebri abbiamo un cuore"

"Noi impresari funebri non siamo eroi come i medici e gli infermieri che curano i malati, ma abbiamo un cuore. A Palermo la solidarietà non si ferma mai e noi alla vigilia di Natale abbiamo voluto rivolgere un pensiero a chi non ha nulla, distribuendo in tutta la città panettoni per i senza tetto. Aver condiviso questo gesto di generosità serve ad attivare una forma sfogo che diventa preziosa per continuare a servire tante famiglie bisognose della nostra città. Ora invece ci tocca ribadire a livello istituzionale che la nostra operatività è essenziale, ancor più in questo periodo di complessa tenuta sociale e sanitaria. Anche noi abbiamo un cuore e abbiamo famiglie: aver fatto questo ci ha reso fieri di quello che siamo e del lavoro che svolgiamo. Non ci dimenticheremo mai dei dimenticati".

Nunzio Trinca