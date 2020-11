"Pandemic"

Ogni giorno, per tutto il giorno, non si fa altro che parlare della pandemia. Di chi ha torto e chi ha ragione, di quello che si poteva fare e di ciò che è stato fatto, numeri di contagi, di morti, chi sminuisce e chi terrorizza, diverse logiche che in ogni testa hanno la sua verità e la sua ragione assoluta, senza mai voler ascoltare l'altro. Gli esperti ci confondo, la vita sembra più incerta di quanto fosse mai stata fino ad ora...abbiamo paura ! Il presente, il futuro, le persone ci fanno paura e finiamo per dimenticarci dei più piccoli. Ci dimentichiamo che dovremmo rassicurarli, perché loro vedono e percepiscono la nostra paura e quindi ne hanno ancora di più. Ma nonostante tutto, perché riescono a stupirci come solo loro sanno fare, finisce che sono proprio i più piccoli a rassicurare noi.

Matita su carta 21x 29,7 cm. Autore: Fabrizio Picone