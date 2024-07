Gallery









Ebbene sì, nel giro di due mesi, sono state staccate le panchine nuove, fissate al pavimento con il cemento all'ingresso del castello della Zisa. Sarebbero dovute servire ai turisti o ai passanti del quartiere per riposarsi e invece... Non ci sono parole per esprimere la delusione per lo stato di degrado in cui versa la nuova piazzetta, proprio dinanzi all’ingresso del famoso castello della Zisa.

I lavori della piazzetta ancora non risultano terminati - avranno speso milioni di euro - ma probabilmente non è servito a nulla, certe persone dovrebbero essere arrestate e chiuse a vita affinché questa città si ripulisca. Non si vede mai una volante delle forze dell’ordine, malgrado a pochi metri dalla piazzetta ci sia una stazione dei carabinieri.