Belvedere di monte Pellegrino, la panchina rotta diventa una trappola per pedoni

Domenica pomeriggio, 20 febbraio, mi trovavo a passeggiare al belvedere di Monte Pellegrino (via Padre Giordano Cascini), passando in questo tratto sono caduto. Per fortuna non ci sono stati danni rilevanti. Le istituzioni sono assenti: è assurdo che nel 2022 ci siano panchine rotte e attorno non ci sia nemmeno un cartello di avviso. Automaticamente la zona doveva essere chiusa e non lasciata libera, in considerazione del fatto che è un luogo dove passano tutti compresi turisti.