Via Maqueda, 417 · Tribunali-Castellammare

Come da titolo la panchina risulta divelta e impraticabile. Cerchiamo di difendere il decoro urbano e chi può intervenire lo faccia per piacere. Grazie da un palermitano che vorrebbe vivere in una città dignitosa.