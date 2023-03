in

in

Via San Nicola

Tommaso Natale Via San Nicola

in

Da troppo tempo queste palme non vengono curate e ripulite. Il tronco si è già pericolosamente inclinato...ho più volte segnalato la situazione ai vigili urbani ma senza successo. Si aspetta l'ennesima tragedia per intervenire?

Via val di Mazara angolo via Liguria · Palermo

Via val di Mazara angolo via Liguria · Palermo

Palme pericolose in via Val di Mazara ad angolo con via Liguria