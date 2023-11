Palma centenaria barcolla per il vento: "Temo per l'incolumità della mia famiglia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo è quello che succede sopra la mia casa già da anni. Ho chiamato carabinieri, polizia, vigili del fuoco, il sindaco. Da settembre richiedo un appuntamento mai avuto. Stamattina è già la terza chiamata che faccio e mi viene detto dai vigili del fuoco che devo andarmene via da casa per l’incolumità mia e dei miei figli e che loro non credono di poter venire perché sono pieni di chiamate di emergenza. Mi devo sentir dire che è troppo alta e fuori legge perché una palma così alta non può trovarsi in un'abitazione o vicina a dei palazzi ma siccome è in una proprietà privata (la proprietaria non ha nessuna intenzione di muovere un dito) non possono fare nulla. Mi sono stancata di chiedere aiuto da cittadina palermitana e non averne. Queste sono le istituzioni. Se dovesse mai succedere qualcosa pagherete le conseguenze.