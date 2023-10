"Sfiorato da una pallina da golf mentre ero sul mio scooter in Favorita"

Via Diana · Partanna-Mondello

Lo scorso mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, mentre mi trovavo nel rettilineo che immette all'interno della Favorita - dall'ingresso di piazza Leoni - mentre transitavo con il mio scooter, in direzione Mondello, sono stato sfiorato da una pallina da golf che viaggiava a una certa velocità, proveniente dall'attiguo campo da golf di Villa Airoldi.

Evidentemente, il sistema di protezioni e recinzioni che contornano tali campi, non sono più in grado di evitare situazioni di pericolosissimo pregiudizio per la salute altrui, considerato che questa strada ha un transito quotidiano rilevante, specie di mezzi a due ruote. Di quanto mi è successo ho provveduto a inviare segnalazione al comando della polizia municipale.