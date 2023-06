In via Mater Dolorosa, a Pallavicino, bisogna stare attenti a non incrociarsi con i topi sul marciapiede. In pieno giorno attività commerciali e appartamenti devono stare con porte e finestre chiuse per paura di ritrovarsi un topo all'interno. I servizi competenti sono stati chiamati ma ad oggi nessuno ha risolto il problema.