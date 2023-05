Pallavicino ricorda Giovanni "u russu", in tanti ai suoi funerali

Oggi i cittadini di Pallavicino hanno reso onore a Giovanni Messia detto "u russu", morto a 50 anni. "Persona buona e disponibile - dice il consigliere di circoscrizione Salvo D'asta -. Ho visto stamattina tanto dolore tra la gente che lo conosceva, oggi non parlo come consigliere bensì come amico d'infanzia di Giovanni".

L'afflusso di gente ha denotato l'affetto che tutto il quartiere di Pallavicino aveva nei confronti di questa splendida persona. I cittadini di Pallavicino hanno dimostrato ancora una volta la bontà d'animo e il rispetto verso un amico secolare.