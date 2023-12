Via Principe di Palagonia, vietato camminare sul marciapiede

Gallery















In via Principe di Palagonia, tratto tra via Guido D'Arezzo e via Principe di Paternò, sono stati installati dei punti luce del nuovo impianto di illuminazione. Impianto sicuramente necessario, vista la difficoltà che ha Amg a riparare i punti luce spenti e la frequenza con cui si rispengono una volta aggiustati.

Ma la domanda è: in un marciapiede già così stretto di suo, è legale mettere un palo a sbarrare la strada? In un mondo che si evolve verso la eliminazione delle barriere architettoniche, è normale creare un nuovo impianto che non fa passare neanche un pedone (non parliamo di una carrozzina o un passeggino)? Non sarebbe stato più adatto creare una sporgenza del marciapiede (allego ultima foto esemplificativa) ed ancorare i pali ad essa? Si è ancora in tempo per farlo?

Chiaramente il tutto con fantastica cornice di immondizia, incuria del verde, mancato spazzamento sopra e sotto il marciapiede, mancato ripristino dell'asfalto dopo il passaggio delle tubazioni coperte con quel materiale roseo assestante (già passati diversi mesi, non vi sarebbe motivo di mantenerlo ancora; vedasi in via Galilei incrocio con via Paisiello, dove tale materiale, rimossosi, ha causato la formazione di una vera e propria trincea da superare in auto o moto -impossibile in bici o monopattino-).