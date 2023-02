Carini, due pali dell'illuminazione pubblica divelti in via delle Industrie

"Due pali dell’illuminazione pubblica divelti in via delle Industrie, nell’area industriale di Carini. Siamo nella strada che si trova alle spalle della Statale, all’altezza della sede dell’Italtel. Un’arteria dove ogni giorno transitano camion, ma anche tante auto. La strada infatti ospita dei capannoni industriali ma anche diverse abitazioni private. I pali sono in queste condizioni da anni, forse per intervenire chi di dovere aspetta che facciano danni?". E' questa la segnalazione di Giuseppe Pezzati, imprenditore ed ex presidente Confartigianato.