PalerMobilità: disagi durante l'uso dell'app

Voglio segnare un grave disservizio riguardante un'applicazione fornita dal Comune di Palermo. Recentemente il nostro comune ha deciso di modernizzarsi. Peccato che non lo sappia fare. Due giorni fa dovevo comprare una scheda parcheggio per un'ora, dalle 19 alle 20 e decido di usare l'app PalerMobilità, gestita dell'Amat. Al termine della mia permanenza dovevo "fermare la sosta" per sospendere il prelievo di denaro dalla mia carta. Purtroppo da quel momento, cioè dalla sera del 27 ottobre 2020, ogni volta che provo a fermare la sosta, l'applicazione si blocca e si chiude.

Risultato: il Comune, o chi per lui, continuava a prelevare soldi dalla mia carta e ho dovuto bloccare la mia carta per evitare che mi prosciugassero il conto a furia di un euro all'ora. Da ieri mattina provo a contattare l'assistenza, ma tra chi non risponde alle mail o al telefono, tra chi non sa di cosa io stia parlando, ancora nessuno mi ha saputo aiutare. E la mia carta è ancora bloccata. Ben fatto Palermo. Grazie del disservizio.