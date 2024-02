Ecco cosa succede in via De Gasperi il giorno della partita

Quella in foto è la situazione che si presenta in via De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II e vie limitrofe ogni qualvolta vi sia una partita al Renzo Barbera. Anzi, questa è la situazione che si presenta durante il turno infrasettimanale. La situazione nel caso del turno di sabato o domenica è lasciata all'immaginazione del lettore. Dunque tralasciando, per chi disgraziatamente abita in zona, il tempo necessario per rientrare in casa dal lavoro a causa del traffico, la difficoltà del dover guidare tra pedoni che attraversano da ogni dove, peraltro su una strada ridotta ormai a una mulattiera e, neanche a dirlo, l'impossibilità di trovare parcheggio.

Penso sia intollerabile che gli spettatori si sentano liberi di appropriarsi di qualsiasi metro quadro di strada o marciapiedi nella più totale impunità. Mi chiedo, soprattutto, come mai i vigili urbani non facciano nulla, non disincentivando quindi il reiterarsi dei fatti. Eppure sono proprio loro che spesso presidiano la strada d'accesso allo stadio, con questo scempio ben sotto gli occhi. Tralascio qualsiasi discussione riguardo i vari venditori ambulanti e le quantità di rifiuti per strada a fine partita e nei giorni a seguire. Mi chiedo anche cosa stia aspettando l'amministrazione a far sì che questa situazione di disagio si riduca trovando soluzioni strutturali, non solo per il benestare dei residenti, ma anche per gli spettatori.