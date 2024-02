Palermo-Ternana, la protesta di un tifoso: "Troppa fila ai tornelli, entrato a partita iniziata"

Gallery









Martedì 27 febbraio in occasione della partita Palermo Ternana, c'erano migliaia di tifosi in fila accalcati ai vari varchi a causa dei nuovi lettori da poco installati non funzionanti. L' ingresso per molti di noi è purtroppo avvenuto a partita iniziata. Per non parlare del già noto degrado strutturale in cui versa lo stadio. Le foto allegate parlano da sole. Bagni vergognosi, quasi inagibili, anzi proprio indegni.