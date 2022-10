Sabato in occasione di Palermo-Sudtirol ho assistito all'ennesima rissa in Curva Nord superiore, non un bel vedere di certo per turisti e bambini (inoltre molto impauriti). E' diventato impossibile, cercate di risolvere i problemi perché così a perdere è l'intera tifoseria del Palermo e non solo in termini di immagine , ma anche numerici visto che ora molti rischieranno il daspo.