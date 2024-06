Alla scoperta dei luoghi dell'editoria con Roberto Cicala e Antonio Sellerio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Palermo è la tappa finale di un viaggio nell’editoria italiana proposta nel libro di Roberto Cicala "Andare per i luoghi dell’editoria", edito dal Mulino e presentato questo sabato 8 giugno alle 12,30 a Una Marina di libri nella capitale siciliana con Antonio Sellerio e l’autore Roberto Cicala, tra i massimi esperti italiani di editoria, modera Giulia Geraci. Nel volume la Sicilia rivive con i suoi maggiori autori, da Sciascia e Camilleri a Stefania Auci, accanto ai maggiori editori: non solo Sellerio ma anche le eccellenze nel settore scolastico e tecnico, da Flaccovio a Palumbo, con i libri d’arte, e le sigle con un forte impegno civile come Navarra, passando per la Messina di una glorioso tradizione con Principato, Catania intorno alla memoria di verga e non solo, fino a Caltanisetta. Come ricorda l’autore, ha dichiarato una volta l’autore del Giorno della civetta: "Ho avuto sempre l’hobby, come si suol dire, di fare dei libri; un piacere quasi simile a quello di scriverli. In qualche momento della mia vita sono stato persino tentato di entrare in qualche casa editrice".

In "Andare per i luoghi dell’editoria", uscito nelle ultime settimana e già arrivato in testa alle classifiche dei libri di settore, di va dai sestieri lagunari di Manuzio alle gallerie del centro storico di Milano, dalla Mole di libri torinesi tra Gobetti, Einaudi e don Bosco alla Bologna di Zanichelli e del Mulino (che nel 2024 compie 70 anni) e fino alla Firenze dei caffè scelti dai poeti per le riunioni di redazione, e ancora dalla Roma di politica e santità alla Napoli delle bancarelle, alla Bari laterziana e appunto alla Palermo della "memoria". E' un itinerario dietro le quinte delle fabbriche dei best seller tra uffici, ville, open space e librerie. Un volume che mancava con una mappa del come e perché si produca tanto sapere in tutta la penisola: è una bibliodiversità che rispecchia la variegata identità dell’Italia di oggi, di cui le case editrici sono uno specchio veritiero tra carta e digitale.

"L’idea del volume è scoprire i luoghi dove nascono quei libri che amiamo", annuncia l’autore. Le case editrici sono luoghi dove non sono previste visite guidate, che è possibile fare in queste pagine per scoprire dove nascono i libri che amiamo grazie all’incontro di persone, idee, storie ed emozioni. Roberto Cicala è docente all’Università Cattolica di Milano e editore di Interlinea. Collaboratore di riviste e quotidiani, ha pubblicato per il Mulino "I meccanismi dell’editoria". Ha curato inediti di Rodari, Rebora e Vassalli e saggi sulla storia di Einaudi, Mondadori, De Agostini, Vita e Pensiero e altri editori. "Il fatto che si chiamino 'case' la dice lunga sull’importanza dei luoghi in cui si cucinano le parole per renderle le più appetibili e gustose al palato degli ospiti, cioè i lettori, dentro il piatto dei libri. In gergo è detto davvero 'cucina' il lavoro di redazione: è ciò che capita dietro le quinte dei libri per farli nascere. A partire dalle sedi più rappresentative questo viaggio in Italia tenta di tracciare una piccola storia dell’editoria italiana attraverso alcuni marchi consolidati la cui aura permea molti luoghi. È il racconto di un campione di sigle che hanno plasmato l’identità culturale della nostra nazione mediante i gusti e le scelte di editori protagonisti o di letterati editori, due categorie che non sono del tutto tramontate", scrive l’autore nell’introduzione.

Il libro: Roberto Cicala, Andare per i luoghi dell'editoria (Il Mulino), pp. 192, con fotografie, euro 14 https://www.mulino.it/isbn/9788815388735 - https://www.mulino.it/s/YT_Cicala