Associazione che aiuta i ragazzi disabili denuncia: "Ci hanno rubato il pulmino di 9 posti"

Furto commesso ai danni di “Associazione Siciliana Medullolesi Spinali”, associazione palermitana che da più di vent'anni lavora per favorire l’integrazione dei disabili. Ieri qualcuno ha rubato il pulmino che viene utilizzato per il trasporto dei ragazzi disabili fisici e psichici. Il mezzo in questione è un Ducato Bianco con tanto calamite con riferimento all’associazione davanti e dietro targato EK793PY.

Il pulmino viene utilizzato anche da molte altre associazione sportive del palermitano per il trasporto degli atleti per le varie manifestazioni sul territorio. Cosa ancora più grave che sul pulmino erano presenti due carrozzine personali di due soci dell'associazione che si trovano in grave difficoltà di deambulazione.

Immediatamente è stata presentata denuncia ai carabinieri ma Giovanni Rotino, presidente di “Associazione Siciliana Medullolesi Spinali”, chiede a tutti coloro che dovessero incrociare il mezzo di chiamare subito il 112. Il Ducato, che ha pochi anni, è fondamentale per lo svolgimento della regolare attività dell’associazione che aiuta i disabili nel reinserimento in ambito delle terapie, nelle scuole e nello sport. Da oggi per questo motivo per alcuni ragazzi non saranno più garantiti i servizi per "Scuola, riabilitazione e sport".