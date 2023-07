Rifiuti ingombranti a due passi dalle Catacombe dei Cappuccini, l'indignazione di passanti e turisti

Continuano a Palermo gli abbandoni di rifiuti ingombranti. È il caso della zona del Convento dei Frati Cappuccini dove oltre alle Catacombe i passanti e i numerosi turisti in visita alla città si ritrovano lo sgradevole spettacolo rappresentato da materassi e vecchi mobili conditi con sacchetti di spazzatura abbandonati accanto agli ingombranti anziché essere depositati negli appositi cassonetti.

“Qui al cimitero dei Cappuccini, dove i vivi vengono per incontrare i morti - riferisce un passante indignato da cotanto scempio - ci si ritrova anche al cospetto di rifiuti di ogni tipo proprio all’ingresso della frequentatissima via Cipressi. Uno spettacolo davvero sgradevole. Bisogna fare subito qualcosa”. Prendere immediati quanto seri provvedimenti sia rimuovendo gli ingombranti che installando un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio grazie al quale si darebbe un colpo di spugna all’inciviltà di quei cittadini che continuano a trattare la città come una vera e propria discarica a cielo aperto.