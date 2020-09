E' sempre la stessa storia da decenni: raccolta differenziata quasi inesistente, il 30% di operatori ecologici normalmente assenti (50% in estate), nessun piano strutturale per la Rap che garantisca una città pulita, cassonetti sporchi, odori terribili con rifiuti perennemente depositati a terra. Però paghiamo la Tari tra le più care in Italia...