Palermo invasa dai rifiuti non raccolti con strade mai spazzate piene di cartacce e plastica da mesi. L'amministrazione comunale paga gli stipendi della RAP con i soldi dei palermitani abbandonati a marcire tra i rifiuti spesso incendiati da delinquenti per protesta. Nella foto la situazione in via Alias, all'Uditore.