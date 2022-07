Palermo Pride, manifestazione per i diritti o carnevale fuori stagione?

E' palese, anche in base ai liberi commenti, fatti nei precedenti articoli di PalermoToday, che molti cittadini non gradiscono il Pride nella forma in cui avviene.

Tutti omofobi? O molto probabilmente, l'esagerazione folkloristica e il nudo in pieno giorno per le vie di Palermo, distoglie l'attenzione dal messaggio di uguaglianza e crea sempre più dissenso?

E' noto che molti palermitani ritengono il Pride un carnevale fuori stagione. Molto bello, significativo, importante, pulito il messaggio trasmesso in via Maqueda da due ragazzi, che si tenevano per mano, vestiti con pantaloncini, maglia e scarpe sportive. Nessun costume appariscente, trucco stile circense... passeggiavano solamente.

Loro hanno manifestano uguaglianza e libertà d'espressione. Molta gente, me compreso li guardava con ammirazione. Giusto manifestare, esprimere consensi e dissensi (senza offendere nessuno), sacrosanto, democratico, ma se strilli per farti ascoltare, il tuo interlocutore prima o poi si tapperà le orecchie.

Massimiliano Carollo