Palermo-Padova e quei biglietti introvabili, tifoso si sfoga: "Dove eravate col Picerno?"

Da quando è partita la vendita libera dei tagliandi per la partita Palermo-Padova, sui social e non solo, si assiste a varie vergogne: c'è gente che con lo scopo di lucrare ha tagliato fuori tantissimi veri tifosi del Palermo. Penso agli anziani non esperti di acquisti online, che hanno fatto ore di code fra stadio e punti vendita fisici vari. Questo è uno scempio che avviene in tutta Italia, per partite importanti e non poteva mancare Palermo "cu u cucinu scartu".

Chiedo a questi bei signori: dove eravate quando ci fu Palermo -AZ Picerno?. Costo del biglietto 10 euro... mi ricordo che a malapena eravamo 4000/5000 persone. Io fortunatamente, come tutti i playoff sarò allo stadio, ho comprato i biglietti (prezzo standard) a me necessari e mi andrò a godere sto spettacolo.

Voglio manifestare il disappunto per questo scempio, chiedere in futuro più controlli e manifestare la mia solidarietà a chi veramente teneva a questa gara, ed è rimasto fuori. Rimasti fuori a causa dei vari juventini, milanisti, interisti... tifosi occasionali che già a partire da settembre saranno a casa, comodamente seduti in poltrona a seguire le loro care squadre del Nord e non di certo al Renzo Barbera. Forza Palermo.