Palermo ultima per qualità della vita: "Ora sì ca ci fussi ri satari supra i tavulini"

Ora si "ca ci fussi ri satari supra i tavulini". Palermo una città che sta diventando terra di nessuno, abbiamo raggiunto due "grandi" risultati. Uno che dice che il rapporto sulla qualità della vita nelle città europee del 2023, redatto dalla Commissione Europea, indica che il capoluogo siciliano è stato dichiarato come la città dove è presente lʼindice più basso di qualità di vita in Europa, e l’altro rapporto ancora più impietoso indica che Palermo su 107 città italiane, si piazza al “98esimo posto come qualità di vita.

Certo che oltre le disattenzioni dell’amministrazione comunale in questi ultimi decenni…certi “palermitani” ci mettono del loro per peggiorare le cose. Ma tutto va bene per alcuni, tutto si risolve con le frasi fatte tanto c’è il mare, abbiamo il sole e il buon cibo (per chi se lo può permettere). I giovani scappano… e anche i più grandi, perché cui ormai si sta lasciando spazio al nulla. Il sindaco di Palermo, Lagalla, auspica che il 2024 porterà ad una città migliore, speriamo che le sue “attese” siano di buon auspicio, però non lo deve dire solo a noi palermitani, ma a quelli che amministrano con lui questa splendida città, e che ci rappresentano anche in Europa.

Francesco Paolo Arduino