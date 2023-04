Palermo, niente Euro 2032: "La vendetta di Gravina?"

La città di Palermo, è stata esclusa dalle candidature di città ospitante, del probabile europeo del 2032. Il signor Gravina si è vendicato! È la mia prima reazione quando ho appreso la notizia. Il signor Gravina, a mio parere, si era legato al dito le polemiche fra Palermo e Figc nate dopo i fattacci di Italia-Macedonia. Questa gara persa a Palermo, determinò l'esclusione della nostra nazionale dai mondiali in Qatar. I calciatori, presi dall'ira per la brutta sconfitta, con un modesto avversario, decisero si vandalizzare gli spogliatoi dello stadio Barbera. Il signor Gravina, giustificò l'avvenuto, dichiarando che gli spogliatoi erano già in quelle condizioni prima della gara, cannoli spiaccicati per terra compresi. Fatti e dichiarazioni, che scatenarono l'opinione pubblica palermitana contro la Figc, ma soprattutto contro Gravina. C'è da dire anche che, escluso Bonucci, nessuno di quelli che dovrebbero essere dei campioni (forse solo sul campo), hanno mai chiesto scusa alla città di Palermo per i loro comportamenti incivili. A mio parere, il signor Gravina ha sfruttato questa occasione dell'europeo, per vendicarsi di Palermo e dei palermitani.

La banalissima motivazione, che sottolinea le condizioni non ottimali del Barbera mi ha lasciato sgomento e perplesso. In nove anni non si sarebbe potuto effettuare una ristrutturazione? Gli impianti delle città scelte non faranno degli adeguamenti? Sì, con i soldi del nostro governo di chiara matrice nordista. Palermo, quando fu scelta per ospitare i mondiali del 1990, avevo uno stadio ad un solo anello e con i gradoni di cemento. Eppure fu pronta! Pagando anche un prezzo altissimo, cinque operai morti durante i lavori di ristrutturazione dell'allora stadio La Favorita. Inoltre, l'esclusione del Dacia Arena di Udine, conferma che è una scusa campata in aria, perché lo stadio di Udine è un fiore all'occhiello degli impianti di calcio italiani. Ben sei città, delle dieci scelte, sono del nord Italia, una del centro, due del sud. Questo, è l'ennesimo schiaffo alla Sicilia, offesa continuamente dai potenti. Ovviamente, la colpa delle condizioni del Barbera, sono da attribuire alle varie amministrazioni comunali della nostra città, che non hanno mai effettuato lavori di ripristino importanti. Anche la mancata attenzione della Regione siciliana, durante le fasi di selezione da parte della Figc ha fatto tanto. Molto probabilmente distratti dal loro aumento di 890 euro, che nessuno voleva, ma che tutti o quasi, segretamente hanno approvato. Adesso fanno le interrogazioni parlamentari sul caso, per risolvere cosa? Un po' tardino...no? Rispettate la Sicilia.