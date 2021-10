"La 'munnizza' vista dai miei occhi di fotografo dilettante"

Gallery











La "munnizza" a Palermo è ormai parte integrante del paesaggio urbano. A volte, però, può essere vista con sguardo diverso; mai compiacente, s'intende, ma diverso. Le mie foto non normalizzano la condizione della città soffocata dai rifiuti ma vogliono essere un occhio irriverente nell'inclusione di essa quale elemento insopportabile del paesaggio urbano. Insomma una descrizione della realtà cittadina che non fa spallucce davanti al serio problema in questione ma, con modestissimo senso estetico, vuole raccontarne la drammaticità con una certa scanzonata leggerezza. Vi invio queste foto per farne ciò che volete, ovviamente. Destinatele come meglio vi aggrada e, se non vi piacciono o non le ritenete idonee, cestinatele pure, con leggerezza però.

Ringrazio sin d'ora per l'attenzione e Vi saluto cordialmente.

Vincenzo Piazzese (semplice fotoamatore)