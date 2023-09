"Se Palermo è umiliata dalla sua stessa gente..."

Palermo, l'antica Capitale di Sicilia, umiliata dalla sua gente. Palermo, una città che è stata capitale del Regno di Sicilia e del Regno delle due Sicilia, la quinta città d'Italia, la città tra le più antiche al mondo, che se innamorarono tutti da fenici, greci, spagnoli normanni, la città dei Re Federico, la antica Panormus oggi vessata umiliata da tutti palermitani e immigrati. Caro direttore di Palermetoday quando il fine settimana sono libero da lavoro mi piace camminare per il centro storico palermitano, che amo tantissimo, mi siedo al bar mi mi bevo un caffe' mangio un cannolo, e mi leggo il giornale.

Detto questo dopo la mia colazione continuo il mio giro nel centro storico e ogni settimana mi viene più rabbia e tristezza, questa mattina entrando in centro storico da Porta Nuova guardavo il Palazzo dei Normanni il più antico parlamento dell'occidente, arrivo alla Cattedrale, e poi scendendo corso Vittorio Emanuele mi avvio verso i Quattro Canti, e arrivo a via Maqueda e così decido di andare a Ballaro', passo per l'Arco di Ctuo' e vedo palermitani doc e immigrati, che buttavano carte a terra, sacchetti di munnizza alle 9 del mattino buttati agli angoli dei vicoli.

Ma la cosa che mi ha fatto davvero male è stata vedere 2 ragazzini che imbrattavano un edificio appena ristrutturato, io li ho sgridati e sapete la risposta? Uno di loro mi guarda e mi fa "ma sta parrannu cu mia?". E ha aggiunto: "ma fatti i fatti tuoi mica a e' casa tua". Eppure ho 50 anni, loro avevano sui 17 anni, neanche un minimo di educazione e rispetto.

Questo per far capire come la gente di Palermo non tutta, ma tantissima eh... purtroppo anche i giovani, non hanno l'amore e la consapevolezza della grande storia di Palermo, io gli ho risposto: "voi sareste studenti e dovreste essere a scuola, ma invece di imbrattare i muri della città andate a piazza del Parlamento e studiate la storia di Palazzo dei Normanni e forse capirete che non siete degni di viverci a Palermo". Mentre io avevo questo scambio verbale con questi due adolescenti, qualcuno passava e guardava. Uno mi fa: "sunnu picciriddi lassi iri...".

Questa gente nemmeno conosce la grandezza la storia di Palermo, non la amano, la sporcano, la imbrattano. Vogliono vivere nell'anarchia, nella munnizza, poi sono gli stessi che si lamentano del sindaco , ma loro cosa fanno per migliorare Palermo? Nulla.